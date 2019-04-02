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Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
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На место взрыва в академии Можайского в Петербурге приехали саперы

Машина с саперами Западного военного округа (ЗВО) прибыла на место взрыва в Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

В ЗВО подтвердили изданию, что их подвижная группа разминирования прибыла в учебное заведение.

Взрыв в Военно-космической академии произошел ранее 2 апреля. По данным Минобороны, в одном из служебных помещений вуза взорвался «безоболочный предмет», пострадали три человека. При этом временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что три человека получили ранения, один — легкие ранения. РЕН ТВ передавал, что после взрыва обрушился лестничный пролет.

Общество
В здании Военно-космической академии в Петербурге произошел взрыв

В связи с произошедшим проверку начала Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения.
 

Теги: взрыв, Санкт-Петербург, Вуз, военные
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