Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой

Информация о результатах вскрытия тел погибших при крушении самолета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева, появится 3 апреля, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Дармштадта.

«Вскрытие начнется сегодня, но я не уверен, что все необходимые процедуры успеют провести сегодня. Информация о результатах вскрытия, скорее всего, появится завтра», — сказали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что тела погибших в авиакатастрофе извлекли из-под обломков и доставили во Франкфурт. В Управлении расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) указывали, что расследование крушения самолета Филевой займет около года, однако предварительный доклад обнародуют примерно через восемь недель. Следственный комитет России возбудил по факту авиакатастрофы уголовное дело.

Самолет Филевой Epic LT разбился в Германии 31 марта. Помимо нее, на борту находились ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун, все они погибли.