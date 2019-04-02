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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Гибель Филевой ,  
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«Коммерсантъ» назвал возможную причину крушения самолета Филевой
Основной версией причины крушения самолета Epic, на борту которого находилась совладелица S7 Наталия Филева, эксперты считают ошибку пилота
Фото: RONALD WITTEK / EPA / ТАСС

Источники газеты «Коммерсантъ», знакомые с ходом расследования крушения бизнес-джета в Германии, говорят, что пока доминирует одна версия случившегося. В соответствии с ней пилот самолета при переходе на ручное управление допустил опасную потерю скорости. Это привело к тому, что подъемная сила снизилась, и машина вошла в плоский штопор, а затем врезалась в землю. В этом случае все происходит настолько быстро, что у пилота не хватает времени что-либо сообщить диспетчеру. При этом и шансов выровнять машину фактически нет.

Исследование обломков отчасти подтвердило эту версию. Эксперты пришли к выводу, что двигатель работал на низких оборотах.

Прояснить ситуацию могли бы записи бортового самописца. Однако пока нет данных, был ли «черный ящик» на самолете. Конструктивно он предусмотрен, но некоторые владельцы снимают самописец, поскольку в малой авиации его наличие необязательно. Что касается речевого самописца, то его наличие и вовсе не предусмотрено.

Также стало известно, что обычно Филева для полетов использовала реактивный двухмоторный Gulfstream G500. Однако в этот раз ей пришлось лететь на турбовинтовом Epic, поскольку такой самолет можно было бы посадить на полосе маленького аэродрома под Франкфуртом-на-Майне. А именно рядом с ним должен был получить консультацию отец Филевой.

В результате авиакатастрофы в Германии накануне вечером погибли Наталья Филева, ее отец Валерий Карачев, а также пилот Андрей Дикун.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России по факту случившегося возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Автор: Артем Филипенок
Теги: Наталия Филева
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