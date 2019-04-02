Медведчук посоветовал Зеленскому не расслабляться во втором туре выборов

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что кандидату в президенты Украины и лидеру гонки Владимиру Зеленскому не стоит расслабляться. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока все эксперты оценивают шансы Зеленского на победу 21 апреля как превышающие, но здесь, я не думаю, что команде Зеленского не надо расслабляться, потому что действующий президент может предпринимать любые попытки на то, чтобы победить во втором туре», — сказал он.

Медведчук также заявил, что лидерство актера Владимира Зеленского является объективным выбором украинцев. Однако партия не будет поддерживать ни одного из кандидатов, вышедших во второй тур.

При этом он отметил, что результат Юрия Бойко является «достойным и положительным». В то же время в целом председатель политсовета назвал необъективным первый тур президентских выборов на Украине.