Медведчук посоветовал Зеленскому не расслабляться во втором туре выборов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,31 +0,14 EUR Бирж. 73,17 +0,10 Brent 69,08 +0,69% USD Нал. 65,76 64,98 EUR Нал. 73,73 72,83 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1204 -0,0005 BTC/USD Бирж. 4 850,94 +652,12 IMOEX 2 524,48 +0,13% RTSI 1 217,53 +0,27% DJIA 26 258,42 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Лента ₽242,05 (+6,49%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента ₽242,05 (+6,49%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 13:17
Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 14:36 Goldman Sachs назвал условия эффективности президента Зеленского Политика, 14:36 8 старинных замков на продажу в Европе Недвижимость, 14:31  В Дагестане обнаружили картельный сговор почти на 18 млрд руб. Общество, 14:31 СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы Общество, 14:25 В здании Военно-космической академии в Петербурге произошел взрыв Общество, 14:21 Полиция назвала имя подозреваемого в убийстве рэпера Nipsey Hussle Общество, 14:21 Партнер FIFA по размещению в отелях утроил выручку благодаря ЧМ-2018 Бизнес, 14:15 Умер снявший фильмы «Стару-ха-pмса» и «Кочерга» кинорежиссер Вадим Гемс Общество, 14:12 Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам «Туполева» и «дочки» «МиГа» Общество, 14:08 Медведчук посоветовал Зеленскому не расслабляться во втором туре выборов Политика, 14:05 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 14:01 Вековая спираль: кому по силам пережить крипто-зиму Крипто, 14:00 5 откровенных историй рестораторов о работе в фуд-молле «Депо. Москва» Pro, 13:52
Выборы на Украине ,  
0 
Медведчук посоветовал Зеленскому не расслабляться во втором туре выборов

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что кандидату в президенты Украины и лидеру гонки Владимиру Зеленскому не стоит расслабляться. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока все эксперты оценивают шансы Зеленского на победу 21 апреля как превышающие, но здесь, я не думаю, что команде Зеленского не надо расслабляться, потому что действующий президент может предпринимать любые попытки на то, чтобы победить во втором туре», — сказал он.

Политика
Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского или Порошенко

Медведчук также заявил, что лидерство актера Владимира Зеленского является объективным выбором украинцев. Однако партия не будет поддерживать ни одного из кандидатов, вышедших во второй тур.

При этом он отметил, что результат Юрия Бойко является «достойным и положительным». В то же время в целом председатель политсовета назвал необъективным первый тур президентских выборов на Украине.

Мнение
Александр Кынев Проклятие второго тура: почему у Порошенко почти нет шансов

«Разве можно расценивать выборы как объективный выбор Украины, если миллионы наших граждан не принимали участия в голосовании? Говорить о том, что эти выборы объективные, мы не можем и не собираемся», — отметил он.

Медведчук заявил, что многих украинских граждан лишили этого права. По его словам, проголосовать не смогли более 2–2,5 млн работающих в России украинцев, около 2,5 млн находящихся в Донбассе граждан и более 1 млн внутренних переселенцев.

Политика
Как проголосовали украинцы: победители и явка в трех инфографиках

Президентские выборы на Украине прошли 31 марта. По итогам подсчета 99% протоколов Зеленский набрал 30,23% голосов, нынешний президент Петр Порошенко получил 15,92%. Таким образом они вышли во второй тур, который назначен на 21 апреля.

Теги: Виктор Медведчук, президентские выборы, Украина
Материалы по теме
Тимошенко отказалась оспаривать в суде результаты первого тура выборов
Политика
Порошенко гарантировал себе участие во втором туре выборов президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter