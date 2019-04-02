Госдума поддержала идею разрешить людям с ВИЧ усыновлять детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Проект позволяет суду отступить от Семейного кодекса, который запрещает брать на воспитание и усыновлять детей людям с заболеваниями из перечня, созданного правительством. В их числе ВИЧ и гепатит С, а также психические расстройства, алкоголизм, наркомания, туберкулез и другие.

В Госдуме отметили, что каждый случай будет исключительным, а суд будет должен исходить из совокупности обстоятельств и руководствоваться интересами ребенка.

В июне 2018 года Конституционный суд разрешил женщине с ВИЧ и гепатитом С усыновить ребенка. После этого Минпросвещения разработало законопроект, разрешающий усыновлять детей людям с заболеваниями из составленного правительством перечня. В начале декабря кабмин одобрил законопроект и внес его в Госдуму.