В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Законопроект разработан Минпросвещения во исполнение постановления Конституционного суда, который признал неконституционным подп. 6 п. 1 ст. 127 Семейного кодекса и п. 2 Перечня заболеваний, при наличии которых гражданин не может усыновить или удочерить ребенка, а также взять его под опеку.
По действующему сейчас порядку если у гражданина обнаружено заболевание из составленного правительством перечня, то он не может усыновлять ребенка. Однако Конституционный суд решил, что жесткая увязка перечня заболеваний и права усыновления не учитывает случаев, когда ребенок уже долгое время проживает с усыновителем или опекуном, а оформление усыновления является юридической формальностью. Суд, ссылаясь на заявление ООН, подчеркнул, что наличие у лица ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться в качестве создания угрозы для здоровья населения.
Министерство просвещения разработало поправки в Семейный кодекс, по которым суды получают право отступать от положений ст. 127 Семейного кодекса в том случае, если инфицированное лицо в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с ребенком, «а также с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств».
«Предлагаемое законопроектом решение, таким образом, относится ко всем заболеваниям, входящим в Перечень заболеваний, а не только к ВИЧ-инфекции или вирусу гепатита С, как указано в постановлении Конституционного суда», — говорится в сообщении.
«Принятие законопроекта создаст правовую основу для принятия судебных решений, обеспечивающих права и законные интересы участников конкретных правоотношений исходя из принципа равенства и вытекающих из него критериев разумности, необходимости и соразмерности, в отношении лиц, желающих усыновить ребенка, но имеющих заболевания, входящие в Перечень заболеваний», — отметили в комиссии по законопроектной деятельности.