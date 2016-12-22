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В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
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В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Общество, 13:28
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В кабмине поддержали право больных ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Законопроект о разрешении людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей получил одобрение в комиссии правительства. Он был разработан во исполнение поставновления Конституционного суда, принятого летом 2018 года
Воспитанник одного из домов ребенка Иркутска (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

​Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила проект закона, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Законопроект разработан Минпросвещения во исполнение постановления Конституционного суда, который признал неконституционным подп. 6 п. 1 ст. 127 Семейного кодекса и п. 2 Перечня заболеваний, при наличии которых гражданин не может усыновить или удочерить ребенка, а также взять его под опеку.

По действующему сейчас порядку если у гражданина обнаружено заболевание из составленного правительством перечня, то он не может усыновлять ребенка. Однако Конституционный суд решил, что жесткая увязка перечня заболеваний и права усыновления не учитывает случаев, когда ребенок уже долгое время проживает с усыновителем или опекуном, а оформление усыновления является юридической формальностью. Суд, ссылаясь на заявление ООН, подчеркнул, что наличие у лица ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться в качестве создания угрозы для здоровья населения.

Конституционный суд разрешил женщине с ВИЧ-инфекцией усыновить ребенка
Общество

Министерство просвещения разработало поправки в Семейный кодекс, по которым суды получают право отступать от положений ст. 127 Семейного кодекса в том случае, если инфицированное лицо в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с ребенком, «а также с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств».

«Предлагаемое законопроектом решение, таким образом, относится ко всем заболеваниям, входящим в Перечень заболеваний, а не только к ВИЧ-инфекции или вирусу гепатита С, как указано в постановлении Конституционного суда», — говорится в сообщении.

«Принятие законопроекта создаст правовую основу для принятия судебных решений, обеспечивающих права и законные интересы участников конкретных правоотношений исходя из принципа равенства и вытекающих из него критериев разумности, необходимости и соразмерности, в отношении лиц, желающих усыновить ребенка, но имеющих заболевания, входящие в Перечень заболеваний», — отметили в комиссии по законопроектной деятельности.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Правительство , усыновление , законопроект
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