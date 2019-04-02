Полицейские нашли взрывчатку в городе Зейст в Нидерландах

Полицейские нашли взрывчатку в городе Зейст в Нидерландах

Правоохранительные органы нашли взрывчатку на улице голландского города Зейст, ведется расследование. Об этом сообщила полиция соседнего Утрехта в своем аккаунте в Twitter.

Взрывное устройство обнаружили на улице Эбелинг, после чего ее перекрыли. Саперы уже увезли взрывчатку.

Накануне в Утрехте обнаружили взрывчатое вещество. Правоохранительные органы перевезли его в безопасное место и начали расследование.

18 марта в Утрехте произошла стрельба в трамвае, в результате которой погибли три человека и семь пострадали. Полиция задержала троих подозреваемых. Один из них, уроженец Турции Гёкмен Танис, признал свою вину.