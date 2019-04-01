Полицейские нашли взрывчатку на улице в Утрехте

Правоохранительные органы обнаружили взрывчатку на одной из улиц голландского города Утрехта. Об этом сообщается в аккаунте полиции в Twitter.

Ее нашли в 03:15 по местному времени (04:15 мск) на улице Влампейп и перевезли в безопасное место. Полиция расследует случившееся.

18 марта в Утрехте произошла стрельба в трамвае. В результате три человека погибли и семь получили ранения. Полиция задержала троих подозреваемых. Главным из них стал 37-летний уроженец Турции Гёкмен Танис. Он признал свою вину.

По данным властей, он был судим за кражи, его обвиняли в попытке убийства. Местные власти не исключают версию теракта. При этом также в числе причин рассматриваются психологические проблемы и неурядицы в семье.