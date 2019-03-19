Полиция опровергла освобождение двух человек по делу о стрельбе в Утрехте

Полиция опровергла освобождение двух человек по делу о стрельбе в Утрехте

Полицейские опровергли информацию об освобождении двух из трех человек, задержанных в связи со стрельбой в Утрехте. Об этом сообщает телеканал NOS.

Таким образом сотрудники правоохранительных органов признали недостоверным заявление мэра Утрехта Яна ван Занена, который ранее сообщил об их освобождении.

Нападение на людей в трамвае в Утрехте произошло 18 марта, в результате погибли три человека, еще трое получили серьезные ранения. Главный подозреваемый в стрельбе — уроженец Турции Гёкмен Танис — задержан. Reuters и турецкое информагентство Anadolu писали, что у Таниса были психологические проблемы и проблемы в семье. По данным Anadolu, мужчина открыл огонь в трамвае по одному из родственников. 19 марта полиция Утрехта сообщила, что пока не нашла связи Таниса с потерпевшими.