США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море

Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море. Об этом заявил заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино.

«Они обсудили наше тесное сотрудничество в области безопасности с Румынией, верным союзником по НАТО, выполняющим свои обязательства по оборонным расходам, а также проблемы, стоящие перед НАТО на восточной границе», — сказал Палладино, сообщая детали встречи с Мелешкану.

Он также добавил, что они обсудили роль Румынии в стабильности в черноморском регионе, где наблюдается «российская агрессия».

Этот же вопрос Помпео обсудил и на встрече с Боррелем, рассказал Палладино. «Они также обсудили совместные усилия в НАТО и важность достижения целей оборонных расходов, изложенных на саммите в Уэльсе», — отметил он.​