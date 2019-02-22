Волкер представил сайт о противодействии «агрессии России на Украине»

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил о запуске сайта, который получил название «противодействие российской агрессии на Украине». Об этом он написал в Twitter.

По его словам, этот сайт являет собой инновационнную попытку описать воздействие агрессии на востоке Украины.

На сайте, как отметил Волкер, будут публиковаться снимки со спутников, а также статистика, чтобы детализировать последствия происходящего в Донбассе.

Сейчас на этом сайте опубликована хронология событий, начиная с февраля 2014 года, где в качестве «российской агрессии» описывается вхождение Крыма в состав России и боевые действия на востоке Украины.