Россия и Турция провели военные учения в Черном море

Россия и Турция провели военные учения в Черном море

Российские и турецкие корабли провели военные учения в Черном море, в ходе которых отработали провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности. Об этом сообщил руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота России, капитан второго ранга Алексей Рулев, передает «РИА Новости».

Он отметил, что корабли Военно-морских сил Турции находились в порту Новороссийска с 6 по 8 марта. Заход в порт прошел в рамках национальных учений «Голубая отчизна — 2019».

«Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы Черноморского флота — патрульный корабль «Василий Быков» и морской тральщик «Валентин Пикуль» провели совместные учения с экипажами корвета «Бургазада» и минного тральщика «Акчай», — рассказал Рулев.

Как сообщил капитан, в ходе учений российские и турецкие моряки отработали взаимодействие в акватории Черного моря. Он добавил, что экипажи отработали провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.