Путин подписал закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию преступных группировок (ОПГ) или участие в их сходках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в ст. 210 УК России (организация преступного сообщества или участие в нем) добавится часть «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая подразумевает наказание для руководителей сообществ за сам факт лидерства. Наказание по статье — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн руб.

Также в отдельный состав преступления выделена координация действий преступных группировок, за что грозит тюремный срок от 12 до 20 лет и штраф до 1 млн руб.

Президент внес в Госдуму законопроект об ужесточении наказания для лидеров ОПГ и их участников в середине февраля. Депутаты Госдумы приняли закон в середине марта, в Совете Федерации документ был одобрен 27 марта.