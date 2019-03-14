Госдума приняла закон о наказании для лидеров преступных сообществ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон ужесточает ответственность за создание преступного сообщества и руководство им. Действующее законодательство предусматривает ответственность для лидеров преступных сообществ только в случае совершения преступлений, однако по новому законодательству их будут наказывать за сам факт лидерства и участие в криминальных разборках.

Принятый документ предполагает наказание для участников собрания представителей ОПГ лишением свободы на 12–20 лет со штрафом 1 млн руб. или в размере дохода за пять лет. Занимающим высокое положение в преступной иерархии будет грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и штраф до 5 млн руб. или в размере дохода за пять лет.

Соответствующий законопроект внес в Госдуму президент Владимир Путин. В пояснительной записке говорилось, что лидеры преступных сообществ часто избегают уголовной ответственности благодаря своему положению.