В Москве полицейского задержали за вымогательство и участие в ОПГ

В Москве сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району, за вымогательство денег у людей, употребляющих наркотики. Об этом сообщили два источника РБК в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции. В пресс-службе столичного ГУ МВД РБК подтвердили факт задержания.

45-летний мужчина был задержан в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Оно было возбуждено в отношении неустановленных граждан, в том числе среди сотрудников полиции. По данным источников РБК, подозреваемые создали преступную группу, чтобы вымогать деньги у наркопотребителей — взамен им обещают отсутствие уголовного преследования.

В пресс-службе ведомства подтвердили эту информацию и сообщили, что полицейский был задержан в пятницу, 22 марта. «Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

В конце января суд арестовал начальника отделения подмосковного Чехова по борьбе с организованной преступностью Александра Мазепу и старшего инспектора этого же отдела Андрея Кузнецова. По версии следствия, Мазепа получил взятку в размере 90 тыс. руб. от местного бизнесмена за непривлечение его к уголовной ответственности за хулиганские действия. Кузнецов, как считает следствие, получил 200 тыс. руб. от местного бизнесмена «за общее покровительство»​.