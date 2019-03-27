Совфед ужесточил наказание для лидеров преступных сообществ

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об уголовном наказании для организаторов, лидеров и участников преступных сообществ, сообщается на сайте верхней палаты парламента.

По действующему законодательству, для лидеров преступных сообществ ответственность наступает только в случае совершения преступлений. Новый закон предусматривает дополнение ст. 210 УК РФ новой частью, которая подразумевает наказание для руководителей сообществ за сам факт лидерства и участие в криминальных сходках.

Документ подразумевает, что за создание или руководство преступным сообществом осужденные получат наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн руб., за участие в собрании организаторов, лидеров и других представителей ОПГ — лишение свободы на 12–20 лет со штрафом 1 млн руб. или в размере дохода за пять лет. За «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн руб.

В феврале законопроект внес в Госдуму президент Владимир Путин. В пояснительной записке к документу говорилось, что лидеры преступных сообществ зачастую избегают уголовного наказания благодаря своему положению. 14 марта Госдума приняла закон в третьем чтении.