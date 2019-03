Отказавшуюся поехать на «Евровидение» певицу обокрали в аэропорту Киева

Позднее представить Украину на «Евровидении-2019» отказались еще двое финалистов национального отбора, после чего НОТУ приняла решение не отправлять своего конкурсанта.

В этом году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе будет представлять певец Сергей Лазарев. Мероприятие этого года станет для артиста уже вторым. В 2016 году он занял третье место с песней You Are the Only One.​