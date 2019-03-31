Отказавшуюся поехать на «Евровидение» певицу обокрали в аэропорту Киева

Певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, отказавшаяся принять участие в песенном конкурсе «Евровидение-2019», была ограблена в аэропорту Борисполь в Киеве. Об этом артистка сообщила в Instagram.

«Всем привет. Если вы собираетесь вылетать из Борисполя <...> тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я», — заявила Корсун.

​Она рассказала, что из ее багажа была украдена бижутерия, которую воры приняли за драгоценности. Певица отметила, что подобные инциденты регулярно происходят в этом аэропорту.

Maruv стала победительницей отбора на «Евровидение-2019» от Украины, однако из-за разногласий не смогла подписать контракт с Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ). «Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — объяснила певица отказ от участия в конкурсе.