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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Общество ,  
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Отказавшуюся поехать на «Евровидение» певицу обокрали в аэропорту Киева

Певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, отказавшаяся принять участие в песенном конкурсе «Евровидение-2019», была ограблена в аэропорту Борисполь в Киеве. Об этом артистка сообщила в Instagram.

«Всем привет. Если вы собираетесь вылетать из Борисполя <...> тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я», — заявила Корсун.

​Она рассказала, что из ее багажа была украдена бижутерия, которую воры приняли за драгоценности. Певица отметила, что подобные инциденты регулярно происходят в этом аэропорту.

Общество
Организаторы ответили на отказ Maruv представить Украину на «Евровидении»

Maruv стала победительницей отбора на «Евровидение-2019» от Украины, однако из-за разногласий не смогла подписать контракт с Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ). «Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — объяснила певица отказ от участия в конкурсе.

Позднее представить Украину на «Евровидении-2019» отказались еще двое финалистов национального отбора, после чего НОТУ приняла решение не отправлять своего конкурсанта.

В этом году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе будет представлять певец Сергей Лазарев. Мероприятие этого года станет для артиста уже вторым. В 2016 году он занял третье место с песней You Are the Only One.​

Теги: «Евровидение», аэропорт Борисполь, кража, певица
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Maruv объяснила причины отказа от участия в «Евровидении» от Украины
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Организаторы ответили на отказ Maruv представить Украину на «Евровидении»
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