Более 20 американских штатов признали голодомор на Украине геноцидом

Губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс признал голод на Украине в 1932-1933 годах голодомором украинского народа. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в США в Facebook.

Таким образом, отметили в дипмиссии, голодомор признали геноцидом более 20 американских штатов.

В посольстве приветствовали решение властей штата и поблагодарили народ США за «поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина».

12 декабря прошлого года голодомор на Украине признала геноцидом палата представителей США. В тексте резолюции указано, что таким образом были признаны выводы комиссии США по голоду на Украине, которые были представлены в конгресс в 1988 году, в частности то, что «Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932–1933 годах».