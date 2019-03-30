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Более 20 американских штатов признали голодомор на Украине геноцидом

Губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс признал голод на Украине в 1932-1933 годах голодомором украинского народа. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в США в Facebook.

Таким образом, отметили в дипмиссии, голодомор признали геноцидом более 20 американских штатов.

В посольстве приветствовали решение властей штата и поблагодарили народ США за «поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина».

12 декабря прошлого года голодомор на Украине признала геноцидом палата представителей США. В тексте резолюции указано, что таким образом были признаны выводы комиссии США по голоду на Украине, которые были представлены в конгресс в 1988 году, в частности то, что «Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932–1933 годах».

Политика
Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа

Ранее в октябре аналогичная резолюция была принята американским сенатом. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя это решение, назвал его свидетельством стратегического партнерства Киева и Вашингтона.

Позднее российский МИД подчеркнул, что голод затронул многие народы, которые проживали на территории СССР. Ведомство заявило, что попытки представить эти события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего с историческими фактами или восстановлением справедливости.

По разным оценкам, жертвами голода на Украине в 1932–1933 годах стали от 2 до 10 млн человек.
Теги: Голодомор, геноцид, посольство Украины
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