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Порошенко поблагодарил США за признание голодомора геноцидом украинцев
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Порошенко поблагодарил США за признание голодомора геноцидом украинцев
Политика, 04 окт, 23:50
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Порошенко поблагодарил США за признание голодомора геноцидом украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сенат США за принятие резолюции, признающей голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Порошенко подчеркнул, что это решение является свидетельством стратегического партнерства Украины и США. Президент отметил, что «тот геноцид был организован и осуществлен советским режимом против украинского народа». «Я очень надеюсь, что примеру США последуют и другие страны. Думаю, что это продолжение той тщательной работы по формированию проукраинской мировой коалиции», — добавил Порошенко.

Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа
Политика

Резолюция по голодомору была принята сенатом США 4 октября, сенаторы признали выводы комиссии по голоду на Украине от 1988 года. В организации голодомора комиссия обвиняла Иосифа Сталина. В сенате США уточнили, что миллионы украинцев погибли «по воле тоталитарного сталинского правительства», которое устроило голод «попытке сломить сопротивление нации коллективизации и коммунистической оккупации».

По разным оценкам, на Украине в 1932-1933 годах от голода умерли от 2 до 10 млн человек. Порошенко в ноябре 2017 года предложил принять закон об ответственности за непризнание голодомора геноцидом украинцев. В Совете Федерации сочли слова украинского лидера проявлением «иезуитской логики».

Теги: Петр Порошенко , Украина , Голодомор
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