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Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа
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Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа
Политика, 18:57
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Сенат США признал голодомор геноцидом украинского народа
85-я годовщина голода на Украине 1932–1933 годов «должна служить напоминанием о репрессивной советской политике», говорится в резолюции, одобренной сенаторами
День памяти жертв голодомора на Украине в 2015 году (Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС)

Сенат США принял резолюцию, в которой признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. В документе говорится, что сенаторы признают «выводы комиссии по голоду на Украине от 1988 года, что Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932–1933 годах».

Сенат «осуждает систематические нарушения прав украинского народа советской властью». В документе выражается сочувствие жертвам и их семьям, а также выжившим.

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«85-я годовщина украинского голода 1932–1933 годов, известного как голодомор, должна служить напоминанием о репрессивной советской политике в отношении народа Украины», — подчеркивается в резолюции.

«Миллионы украинцев погибли по воле тоталитарного сталинского правительства бывшего Советского Союза, которое преднамеренно учинило голод на Украине в попытке сломить сопротивление нации коллективизации и коммунистической оккупации», — говорится в документе.

Проект резолюции подготовили более 20 сенаторов от Республиканской и Демократической партий совместно с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричардом Дурбином.

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Посольство Украины в США выразило благодарность Сенату и авторам документа «за решение исторической важности». В посольстве уточнили, что документ был также утвержден комитетом по иностранным делам Палаты представителей конгресса США и теперь ожидает рассмотрения во время пленарного заседания.

В результате массового голода на территории Украинской ССР в 1932–1933 годах погибли по разным оценкам от 2 млн ​до 10 млн человек. В 2006 году Верховная рада Украины приняла закон, установивший понятие «голодомор» как геноцид украинцев. Власти России не считают голодомор геноцидом украинского народа, поясняя, что среди погибших были представители и других народов. Массовый голод охватил тогда также территории Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Западной Сибири, Южного Урала и Казахстана.

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко предложил принять закон об ответственности за непризнание массового голода на территории Украинской ССР геноцидом украинского народа, заявив, что это «так же аморально, как и отрицать холокост». В России слова Порошенко назвали проявлением «иезуитской логики».

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Голодомор , Петр Порошенко , Сенат США
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