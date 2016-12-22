Саакашвили рассказал о жизни в Амстердаме

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ​в интервью украинскому телеканалу «1+1» рассказал о том, как он живет в Амстердаме.

«Тут безумно скучно», — сказал Саакашвили.

Как отметил бывший губернатор Одесской области, он выступает с лекциями в Тильбургском университете. «Когда я читал лекции айтишникам, главам этих больших компаний, я получил гонорары больше, чем за год губернаторства», — сказал Саакашвили. Он отметил, что стоимость его лекции составляет от €6 тыс. до €20 тыс.

Также бывший грузинский президент отметил, что коммунальные услуги обходятся ему от €300 до €350, с уборкой жилье обходятся ему в €400. Саакашвили рассказал, что его финансово поддерживает мама, доктор исторических наук, тюрколог Гиуля Аласания. Он пояснил, что его мать «зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя», помогает жене и сыну Саакашвили, которые живут в Грузии. «Иногда даже чуть-чуть помогает мне», — заметил бывший грузинский лидер.

Он отметил, что за углом от его дома есть грузинский ресторан, где ночью он покупает хот-доги, а за продуктами ходит в супермаркет. Также он рассказал, что ходит в спортзал, где пытается проводить от 40 мин. до часа.

В июле 2017 украинский президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что указал в анкете недостоверную информацию. Саакашвили удалось вернуться на Украину, но в феврале 2018 года он был задержан в Киеве и выдворен из страны.

В августе бывший грузинский президент сказал, что возвратится на Украину, когда Порошенко уйдет со своего поста, и ему самому вернут украинское гражданство. По мнению Саакашвили, в отношении него украинские власти нарушили законодательство. Он отметил, что будет добиваться судебного преследования причастных к этому.