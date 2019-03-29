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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
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На Украину запретили ввозить книгу с цитатами Путина

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну десяти книг с признаками пропаганды «государства-агрессора», его органов власти и геополитических доктрин.

Под запрет попала переведенная с английского книга Росса Геддеса «IPO и последующие размещения акций», в предисловии к которой использованы цитаты из выступлений президента России Владимира Путина.

Также речь идет о книгах издательств «Альпина Паблишер» и «Олимп-Бизнес», в которых «рекламируется деятельность российских компаний», к которым были применены экономические санкции.

Ранее в марте ввозить на Украину запретили одно из изданий ​романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», выпущенное издательством «Азбука-Аттикус». Это было сделано из-за того, что в предисловии «пропагандируются представители российского кино Юрий Кара, Николай Бурляев, Валентин Гафт», которые были внесены в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Также в страну нельзя ввозить такие издания, как «Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений» Данилы Демина и детская книга Елены Смешливой и Ланы Богомаз «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой».

Закон, ограничивающий ввоз в страну книг ​с антиукраинским содержанием, был принят в 2017 году.
 

Теги: Владимир Путин, Украина, книга, ввоз, запрет
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