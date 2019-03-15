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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Украина запретила ввоз еще 23 книг из России

Власти Украины запретили ввоз в страну еще 23 книг из России из-за признаков «пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима». Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

Под запрет попали книги издательств «Альпина Паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Эксмо» и «ИД Бахрах-М». Мера коснулась, в частности, книги «Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений» Данилы Демина и детской книги Елены Смешливой и Ланы Богомаз «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой».

Кроме того, на Украине запретили распространение книг Владислава Моисеева «Бизнес из ничего, или как построить интернет-компанию и не сойти с ума» и Михаила Умарова «PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила», так как они популяризируют соцсети «Однокрассники», «ВКонтакте» и ресурс mail.ru.

Также власти запретили ввоз книги Вячеслава Семенчука «101 способ раскрутки личного бренда: как сделать себя имя», поскольку в ней приведены примеры «раскрученных имен», внесенных Украиной в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

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На Украине запретили ввоз книг с упоминанием Безрукова и цитатами Ленина

Кроме того, на Украину запретили ввоз нескольких изданий зарубежных авторов, при оформлении которых была использована «символика государства-агрессора, его органов власти и силовых структур», в том числе книгу Дэниэла Эллсберга «Машина Судного дня: Откровения разработчика ядерной войны».

Закон, который ограничивает ввоз книг с антиукраинским содержанием, был принят на Украине в 2017 году. Кроме того, год спустя Госкомтелерадио предложило ввести ограничительные меры в отношении российских издательств, которые, как считает ведомство, печатают антиукраинские книги. В список попали «Эксмо», АСТ, «Алгоритм», «Книжный мир», и «Центрполиграф».

Теги: Украина, запрещенные книги
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