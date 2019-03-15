Украина запретила ввоз еще 23 книг из России

Власти Украины запретили ввоз в страну еще 23 книг из России из-за признаков «пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима». Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

Под запрет попали книги издательств «Альпина Паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Эксмо» и «ИД Бахрах-М». Мера коснулась, в частности, книги «Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений» Данилы Демина и детской книги Елены Смешливой и Ланы Богомаз «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой».

Кроме того, на Украине запретили распространение книг Владислава Моисеева «Бизнес из ничего, или как построить интернет-компанию и не сойти с ума» и Михаила Умарова «PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила», так как они популяризируют соцсети «Однокрассники», «ВКонтакте» и ресурс mail.ru.

Также власти запретили ввоз книги Вячеслава Семенчука «101 способ раскрутки личного бренда: как сделать себя имя», поскольку в ней приведены примеры «раскрученных имен», внесенных Украиной в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.