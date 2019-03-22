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На Украину запретили ввозить книгу «Мастер и Маргарита» из-за предисловия

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще 17 изданий из России, в том числе романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», выпущенного издательством «Азбука-Аттикус». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что причина данного ограничения в том, что в предисловии «пропагандируются представители российского кино Юрий Кара, Николай Бурляев, Валентин Гафт», которые были внесены в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Также ввозить нельзя книгу Оливера Стоуна и Питера Кузник «Нерассказанная история США» издательства «Азбука-Аттикус» и серии книг по психологии Даниила Райгородского, выпущенных издательством «ИД Бахрах-М».

Ранее в марте на Украину запретили ввозить 23 наименования книг из России. Мера коснулась, в частности, книги «Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений» Данилы Демина и детской книги Елены Смешливой и Ланы Богомаз «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой».

Закон, ограничивающий ввоз в страну книг ​с антиукраинским содержанием, был принят в 2017 году.

Теги: книга, литература, Украина
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