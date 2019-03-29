Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций из-за отравления Скрипалей

Госсекретарь США Майк Помпео уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о намерении ввести против Москвы вторую волну санкций по делу об отравлении Скрипалей, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

По его словам, об этом Помпео заявил Лаврову в ходе телефонного разговора в конце февраля. «Он его проинформировал, что Соединенные Штаты предпримут действия, связанные с [американским] Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения [от 1991 года]», — сказал представитель американской администрации.

Эту информацию подтвердил РБК источник в МИДе.

Ранее стало известно, что Лавров в ходе разговора 12 февраля предупредил Помпео, что возможное введение санкций против России из-за отравления Скрипалей ухудшит отношения двух стран, а также атмосферу на мировой арене. 29 марта агентство Bloomberg сообщило, что Госдеп и Минфин США ожидают одобрения Белого дома на введение нового пакета санкций.