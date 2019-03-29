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Отравление Скрипалей ,  
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Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций из-за отравления Скрипалей

Госсекретарь США Майк Помпео уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о намерении ввести против Москвы вторую волну санкций по делу об отравлении Скрипалей, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

По его словам, об этом Помпео заявил Лаврову в ходе телефонного разговора в конце февраля. «Он его проинформировал, что Соединенные Штаты предпримут действия, связанные с [американским] Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения [от 1991 года]», — сказал представитель американской администрации.

Эту информацию подтвердил РБК источник в МИДе.

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Ранее стало известно, что Лавров в ходе разговора 12 февраля предупредил Помпео, что возможное введение санкций против России из-за отравления Скрипалей ухудшит отношения двух стран, а также атмосферу на мировой арене. 29 марта агентство Bloomberg сообщило, что Госдеп и Минфин США ожидают одобрения Белого дома на введение нового пакета санкций.

Первые американские санкции в ответ на отравление Скрипалей в Солсбери вступили в силу 27 августа 2018 года. Тогда была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. В Госдепе заявили, что дополнительные санкции могут быть введены спустя три месяца, если власти России не согласятся предоставить гарантии неприменения химоружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла санкции частью политики по «размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями».

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. Великобритания считает, что к случившемуся причастна Россия, в Москве все обвинения отрицают.

Теги: Санкции, Сергей Скрипаль, Майк Помпео, Сергей Лавров
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