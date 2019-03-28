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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Николай Воробьев Майдан и мир: что может произойти с Украиной после первого тура выборов
Сомнения в прозрачности подсчета голосов могут вызвать новые столкновения в украинской столице и попытки «самоопределения» региональных элит

Президентская кампания на Украине вступила в свою финальную стадию. 31 марта станет ясно, кто же из кандидатов выйдет во второй тур. Примечательно, что согласно социологическим исследованиям действующий глава государства Петр Порошенко проигрывает во втором туре любому из оппонентов. Так что главная интрига первого — выйдет ли нынешний гарант во второй тур вообще.

Мирный сценарий

Хотя в Киеве многие и говорят, что Порошенко не умеет проигрывать, низкие результаты в первом туре все-таки помешают попыткам удержаться у власти любой ценой. Если президент займет почетное третье или даже четвертое место, ему придется договариваться с двумя оставшимися претендентами — Юлией Тимошенко и Владимиром Зеленским. Поддержка со стороны Порошенко может гарантировать одному из кандидатов победу во втором туре.

В таком случае весь административный ресурс, включая пресловутые «сетки» подкупа избирателей, финансирование которых, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сегодня составляет порядка $400 млн, будут работать на одного из финалистов.

Не исключено, что Порошенко все же сможет максимально задействовать все силы и пройдет в финал. Если (сейчас это наиболее вероятный сценарий) президенту предстоит столкнуться там с не имеющим политического опыта Владимиром Зеленским, у него появится шанс на победу не только за счет использования админресурса, но и благодаря статусу главнокомандующего. Большинство избирателей могут предпочесть поддержать статус-кво, нежели делегировать власть шоумену с непредсказуемыми последствиями для страны.

Больше всего критиков Зеленского настораживает его готовность договариваться с Кремлем, в частности по поводу Донбасса и Крыма, что многие украинцы расценивают как капитуляцию перед «агрессором».

Кроме того, несмотря на высокие рейтинги, львиную долю избирателей Зеленского составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, которым вообще не свойственно появляться на избирательных участках, хотя они и готовы поддержать своего кандидата, отвечая на вопросы социологов.

Помешать Зеленскому может и его российский бизнес, о котором он не упомянул в большом интервью накануне заявления о готовности идти в президенты. Скандал удалось замять путем продажи российских активов, но недоверие у многих избирателей все равно осталось. В целом Зеленский проводит скорее пассивную кампанию, не ввязываясь в открытую конфронтацию с политическими тяжеловесами и стараясь не комментировать самые острые темы. Вполне возможно, что самое интересное кандидат приберег на период после первого тура.

В случае мирного сценария проигравшим игрокам придется принять результаты выборов и начать выстраивать отношения с новоизбранным президентом, в том числе в преддверии осенних парламентских выборов.

Долгий подсчет

Однако не менее вероятным сценарием может стать умышленное затягивание подсчета голосов ради переноса объявления результатов выборов.

Например, после парламентских выборов в ноябре 2012 года Центризбирком на фоне массовых фальсификаций признал проблемными пять округов, где не смогли установить результаты голосования. После многодневного подсчета и постоянных столкновений выборы в этих округах решили признать недействительными, назначив повторные через год. К слову, этот инцидент стал предвестником Евромайдана, который начался как раз к дате переголосования.

В этот раз длительный подсчет голосов может быть вызван как умышленным затягиванием объявления неудобных для власти результатов, так и сугубо техническими причинами, такими как рекордное количество кандидатов (всего в бюллетене 39 имен). Такой сценарий может затянуть результаты подсчета на проблемных участках на долгие дни и даже недели.

Фотогалерея 
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Гонка на Майдан

В случае если власть решится пойти на массовые фальсификации, не исключено, что оппозиционные политики позовут своих сторонников на новый Майдан.

Именно такой сценарий разворачивался на Украине во времена «оранжевой революции» осенью 2004 года, когда сторонники Виктора Ющенко массово вышли на Майдан, поскольку решили, что у их кандидата попросту украли голоса в пользу Виктора Януковича.

Учитывая тот факт, что Порошенко и Тимошенко тогда находились в «оранжевом» лагере, оба кандидата не могут не учитывать повторения подобного сценария. В такой ситуации власть и оппозиция постараются действовать на опережение, то есть каждая сторона попытается первой вывести своих сторонников на улицы и занять стратегические позиции на Майдане.

При таком развитии событий возможны открытые столкновения, чему может способствовать противостояние сотрудников СБУ и МВД, а также наличие огромного числа активистов парамилитарных и националистических организаций, получивших реальный военный опыт во время конфликта в Донбассе. Одно из таких объединений, «Национальные дружины», уже заявило о готовности применить силу в случае фальсификаций и других нарушений.

Дестабилизация и хаос

Это наиболее драматичный сценарий, который может стоить Украине суверенитета и территориальной целостности. В отличие от революционных событий 2004 и 2014 годов, сегодня украинское общество, в том числе и его проевропейская часть, крайне фрагментированно. Внушительные аргументы есть как у сторонников, так и у противников власти.

Научившись на горьком опыте поддержки режима Януковича в 2013–2014 годах, местные элиты в случае неопределенной ситуации в Киеве не будут торопиться поддерживать центральную власть. Они займут выжидательную позицию, наблюдая за противостоянием тяжеловесов, чтобы примкнуть к победителю.

Если же противостояние выльется на улицы, в том числе при участии силовиков и представителей националистических организаций, то это вполне может перерасти в хаос, с возможной утратой новых территорий страны. Для Кремля это будет дополнительная возможность представить Украину в глазах ее западных партнеров как «зону нестабильности» и failed state и, вполне возможно, под этим предлогом даже разыграть военную карту в Донбассе или других регионах.

В случае установления многовластия с разными центрами влияния и утратой государством монополии на применение силы события на Украине могут повторить сценарий столетней давности времен Украинской народной республики, когда именно разобщенность элит позволила большевикам перехватить инициативу в ходе Гражданской войны, что привело к уничтожению молодой республики и появлению УССР.

Какой бы из сценариев ни реализовался, как на Западе, так и в России должны понимать, что от дестабилизации проиграют все стороны, в том числе и те, кто считает Украину своей «сферой интересов».​

Об авторах
Николай Воробьев украинский журналист, приглашенный исследователь Университета Джонса Хопкинса, США
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Украина
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