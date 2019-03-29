Гудков подал иск против закона об оскорблении власти и его автора Клишаса

Гудков подал иск против закона об оскорблении власти и его автора Клишаса

Экс-депутат и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков подал в суд иск против закона о неуважении к государству, его автора — председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, и подписанта — вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Гудков заявил, что он подал иск в день вступления закона в силу. По мнению экс-депутата, он «нарушает базовое право на свободу слова». Председатель Партии перемен добавил, что он и его юрист в документе акцентировали внимание на​ «юридической безграмотности» авторов закона.

«Закон сформулирован безграмотно и нарушает принцип правовой определенности. Он наказывает за выражение явного неуважения к государству <...> в «неприличной форме». Что такое «неприличная», закон ответа не дает», — пояснил Гудков.

Экс-депутат отметил в законе еще одну правовую неопределенность. В частности, из текста документа не ясно, будет ли к ответственности привлечено лицо, распространявшее информацию среди ограниченного круга пользователей (закрытые группы или страницы с ограниченным доступом).