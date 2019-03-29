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Политика ,  
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Гудков подал иск против закона об оскорблении власти и его автора Клишаса

Экс-депутат и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков подал в суд иск против закона о неуважении к государству, его автора — председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, и подписанта — вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Гудков заявил, что он подал иск в день вступления закона в силу. По мнению экс-депутата, он «нарушает базовое право на свободу слова». Председатель Партии перемен добавил, что он и его юрист в документе акцентировали внимание на​ «юридической безграмотности» авторов закона.

Политика
В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти

«Закон сформулирован безграмотно и нарушает принцип правовой определенности. Он наказывает за выражение явного неуважения к государству <...> в «неприличной форме». Что такое «неприличная», закон ответа не дает», — пояснил Гудков.

Экс-депутат отметил в законе еще одну правовую неопределенность. В частности, из текста документа не ясно, будет ли к ответственности привлечено лицо, распространявшее информацию среди ограниченного круга пользователей (закрытые группы или страницы с ограниченным доступом).

Он также подчеркнул, что согласно новым нормам привлечение граждан к ответственности будет зависеть от «личного субъективного усмотрения сотрудника полиции».​

Политика
Дума ужесточила законопроекты Клишаса

В России с 29 марта вступили в силу закон об оскорблении власти, предусматривающий наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. При этом Роскомнадзор должен уведомлять автора сообщения о блокировке за сутки, давая возможность удалить сообщение.

Законопроект о неуважении к власти внесла в Госдуму в декабре 2018 года группа парламентариев во главе с Клишасом. Совет по правам человека выступил против инициативы, призвав сенаторов и президента отклонить проект, однако правительство поддержало документы, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний».

Политика
Клишас отказался от дебатов о «запретительных» законах с Гудковым

В середине февраля Гудков пригласил Клишаса на публичную дискуссию по поводу его инициатив. Позднее стало известно, что сенатор отказался участвовать в дебатах.

Помимо закона о неуважении государства, 29 марта в России вступил в силу закон о фейковых новостях, предусматривающий штраф в размере до 1,5 млн руб.

Теги: Дмитрий Гудков, иск в суд, Закон, Андрей Клишас, Петр Толстой
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