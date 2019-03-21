СМИ узнали о присоединении ФБР к проверке сертификации Boeing 737 MAX 8

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 63,72 -0,15 EUR Бирж. 72,77 -0,10 Brent 68,55 0,19% USD Нал. 64,32 63,44 EUR Нал. 73,39 72,46 USD ЦБ 64,28 -0,04 EUR ЦБ 72,94 -0,06 EUR/USD 1,1422 0,0007 BTC/USD Бирж. 4 129,70 2,60 IMOEX 2 510,96 0,27% RTSI 1 241,63 1,25% DJIA 25 745,67 -0,55% Nasdaq 7 728,97 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Яндекс ₽3 177,24 (+38,36%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+38,36%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 64,28 (-0,04) Quote, 20 мар, 13:39
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 72,94 (-0,06) Quote, 20 мар, 13:39
Губернатор Оренбургской области подал в отставку Политика, 10:41 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 10:35 Российский голкипер побил клубный рекорд в матче НХЛ Спорт, 10:35 Временный сотрудник vs «сын бухгалтера»: кого выгоднее нанять Pro, 10:34 Как научиться петь Стиль, 10:27 Bloomberg узнал о проработке сценария оставления Путина у власти Политика, 10:20 СМИ узнали о присоединении ФБР к проверке сертификации Boeing 737 MAX 8 Бизнес, 10:16 ФСБ обыскала администрацию Чехова по делу о хищении земель спецназначения Общество, 10:14 Как блокчейн Ethereum сможет работать в 7 тыс. раз быстрее Крипто, 10:12 «Роснано» оценило свою долю в «Новомете» в 7,5 млрд руб. Бизнес, 10:05 Как полюбить овощи и питаться правильнее РБК и Philips, 10:03 Губернатор Мурманской области объявила об отставке Политика, 10:01 Из банковской ячейки в центре Москве украли почти ₽28 млн Финансы, 09:49 Посольство сообщило о гибели одного россиянина при задержании на Бали Общество, 09:49
Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
0 
СМИ узнали о присоединении ФБР к проверке сертификации Boeing 737 MAX 8

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США присоединится к проверке процесса сертификации самолетов модели Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на источники.

Согласно сообщению источников, ФБР окажет содействие генеральному инспектору министерства транспорта США в расследовании.

Бизнес
Boeing пообещал сделать модели 737 MAX более безопасными

Глава Минтранса США Элейн Лан Чао 20 марта поручила главному инспектору изучить обстоятельства, при которых был выдан сертификат для самолетов Boeing 737 MAX 8. В ведомстве отметили, что компания подавала заявку на сертификацию в январе 2012 года, а FAA выдало необходимый документ спустя пять лет — в 2017 году.

Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlians потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии 10 марта. В результате авиакатастрофы все находившиеся на борту 157 человек погибли. В октябре самолет данной модели авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии, 189 человек погибли.

Теги: ФБР, присоединение, проверки, сертификация, 737 MAX, Boeing
Материалы по теме
Российские авиакомпании приостановили закупки Boeing 737 MAX
Бизнес
Boeing сменил топ-менеджеров после крушения 737 MAX 8 в Эфиопии
Бизнес
Минтранс США проверит сертификацию Boeing 737 MAX
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter