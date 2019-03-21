СМИ узнали о присоединении ФБР к проверке сертификации Boeing 737 MAX 8

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США присоединится к проверке процесса сертификации самолетов модели Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на источники.

Согласно сообщению источников, ФБР окажет содействие генеральному инспектору министерства транспорта США в расследовании.

Глава Минтранса США Элейн Лан Чао 20 марта поручила главному инспектору изучить обстоятельства, при которых был выдан сертификат для самолетов Boeing 737 MAX 8. В ведомстве отметили, что компания подавала заявку на сертификацию в январе 2012 года, а FAA выдало необходимый документ спустя пять лет — в 2017 году.

Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlians потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии 10 марта. В результате авиакатастрофы все находившиеся на борту 157 человек погибли. В октябре самолет данной модели авиакомпании Lion Air разбился в Индонезии, 189 человек погибли.