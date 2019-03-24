WSJ узнала об одобрении в США обновления к ПО Boeing 737 MAX после аварии

В основном изменения, по словам источников газеты, коснулись автоматизированной системы предотвращения сваливания самолета на крыло. Проблемы с ней, как полагают следователи, стали причиной крушения Boeing 737 MAX в Индонезии

Фото: Ted S. Warren / AP

Американское Федеральное авиационное управление (FAA) предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении (ПО) и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, который направлен на устранение проблем с системой управления самолетом. Об этом со ссылкой на внутренние документы ведомства и источники, знакомые с их деталями, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам ее собеседников — неназванных отраслевых и правительственных чиновников, в результате масштабных изменений в ПО Boeing 737 MAX автоматизированная система предотвращения сваливания на крыло станет менее агрессивной и более управляемой пилотами. В частности, в этой модификации она, как указали источники, будет осуществлять свою работу более мягко, не подавляя и влияя на другие команды из кабины пилотов. Также не станет она реагировать на ложные показания одного или двух датчиков, уточняет издание.

Эта система, по его данным, позволит автоматически опустить носовую часть самолета только один раз и не более чем на 10 секунд в случае, если лайнер может завалиться на одно крыло или резко потерять высоту.

К этому, как отмечает WSJ, в основном сводятся все изменения в ПО — они предполагают отказ от основных принципов проектирования и разработки, на которые опирались в Boeing, когда конструировали систему предотвращения сваливания самолета. Именно эта функция, как подозревают расследователи, стала основной причиной крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии в октябре прошлого года (тогда погибли 189 человек), отмечает издание. Сейчас группа международных следователей, по данным газеты, также изучает, не привела ли подобная проблема к крушению такого же самолета Ethiopian Airlines менее чем через пять месяцев в окрестностях Аддис-Абебы.