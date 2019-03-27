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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Суд арестовал первого фигуранта по делу Абызова

Суд арестовал бывшего генерального директора группы RU-COM Николая Степанова — одного из фигурантов дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, главным обвиняемым по которому проходит экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

По ее словам, Степанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая.

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Михаил Абызов был задержан 26 марта в Подмосковье. Ему предъявили обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, Абызов и еще пять фигурантов дела мошенническим путем похитили 4 млрд руб., обманув ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Все полученные средства были выведены за рубеж.

​По делу помимо Абызова и Степанова проходят возглавлявший «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО Александр Пелипасов, работавший в структурах РАО «ЕЭС» Максим Русаков, возглавлявший РЭС Сергей Ильичев и Галина Фрайденберг, которая возглавляла «дочку» Е4 — «Сибэнергострой».​

Теги: Михаил Абызов, фигуранты дела, арест, Басманный суд
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