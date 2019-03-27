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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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В Норвегии назвали причину отказа двигателей круизного лайнера Viking Sky

Причиной отказа двигателей круизного лайнера Viking Sky у берегов Норвегии стал низкий уровень масла. Об этом сообщается на сайте морского управление Норвегии (NMA).

«На данный момент наш вывод заключается в том, что отказ двигателя был непосредственно вызван низким давлением масла», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что уровень масла был в пределах установленной нормы. Однако, когда лайнер попал в шторм у западного побережья страны, из-за волнения на море масло перестало поступать в двигатели. После этого сработал сигнал о низком уровне масла, что вызвало автоматическое отключение двигателей.

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AP показало видео эвакуации вертолетами людей с лайнера в Норвергии

Двигатели круизного лайнера Viking Sky отказали 23 марта у западного побережья Норвегии, после чего с него начали эвакуировать более 1300 пассажиров и членов экипажа. Четыре члена экипажа были россиянами.

При этом операцию усложняли сильный ветер и волны, поэтому для нее использовали вертолеты и несколько судов. За сутки спасателям удалось эвакуировать 500 человек. Впоследствии судно с оставшимися пассажирами отбуксировали в порт города Молде.

Теги: круизный лайнер, Норвегия
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