В Норвегии назвали причину отказа двигателей круизного лайнера Viking Sky

Причиной отказа двигателей круизного лайнера Viking Sky у берегов Норвегии стал низкий уровень масла. Об этом сообщается на сайте морского управление Норвегии (NMA).

«На данный момент наш вывод заключается в том, что отказ двигателя был непосредственно вызван низким давлением масла», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что уровень масла был в пределах установленной нормы. Однако, когда лайнер попал в шторм у западного побережья страны, из-за волнения на море масло перестало поступать в двигатели. После этого сработал сигнал о низком уровне масла, что вызвало автоматическое отключение двигателей.

Двигатели круизного лайнера Viking Sky отказали 23 марта у западного побережья Норвегии, после чего с него начали эвакуировать более 1300 пассажиров и членов экипажа. Четыре члена экипажа были россиянами.