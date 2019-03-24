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Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт

Круизный лайнер Viking Sky, у которого возле западного побережья Норвегии отказали двигатели, отбуксировали в порт города Молде. Об этом сообщает телекомпания NRK.

Паром доставили в порт с помощью двух других судов.

По информации телекомпании, с Viking Sky эвакуировали около 500 из 1373 человек. Остальных доставили на берег на лайнере.

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Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии. Среди находившихся на борту людей были четверо россиян — членов экипажа.

Спасатели начали эвакуировать пассажиров с помощью вертолетов. Позднее на судне смогли запустить три из четырех двигателей.

Теги: Норвегия, круизный лайнер
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