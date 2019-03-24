Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт

Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт

Круизный лайнер Viking Sky, у которого возле западного побережья Норвегии отказали двигатели, отбуксировали в порт города Молде. Об этом сообщает телекомпания NRK.

Паром доставили в порт с помощью двух других судов.

По информации телекомпании, с Viking Sky эвакуировали около 500 из 1373 человек. Остальных доставили на берег на лайнере.

Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии. Среди находившихся на борту людей были четверо россиян — членов экипажа.