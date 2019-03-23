В Норвегии объявили об эвакуации 1300 человек с круизного лайнера

В Норвегии объявили об эвакуации 1300 человек с круизного лайнера

У лайнера Vikings Sky отказали двигатели, он начал дрейфовать в сторону суши. Позднее экипаж смог запустить один из двигателей и встать на якорь, пассажиров из-за сильного шторма доставляют на берег на спасательных вертолетах

Фото: Frank Einar Vatne/ NTB Scanpix/ Reuters

Спасатели начали эвакуировать людей с круизного лайнера Vikings Sky, у которого отказали двигатели у западного побережья Норвегии, на борту находились около 1300 пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на полицию Норвегии и спасателей.

Лайнер послал сигнал бедствия после того, как начал дрейфовать в сторону суши. Позднее экипажу удалось запустить один из двигателей судна и встать на якорь примерно в 2 км от берега.

В спасательной операции участвуют четыре вертолета и несколько судов, спасенных пассажиров доставляют вертолетами в пункт временного размещения возле города Мольде.

Эвакуация по воздуху может занять много времени, учитывая плохие погодные условия, сообщили газете в полиции. Скорость ветра в районе, где находится лайнер, составляет 38 узлов, а волны достигают высоты в 4 м. Из-за сильного шторма пассажиров нельзя эвакуировать на спасательных шлюпках, так как они могут перевернуться.