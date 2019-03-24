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AP показало видео эвакуации вертолетами людей с лайнера в Норвергии

Агентство Associated Press показало видео эвакуации вертолетами людей с круизного лайнера, потерявшего ход у берегов Норвергии.

По данным спасателей, к настоящему моменту с судна эвакуированы 397 человек из 1373. Указывается, что спасатели готовятся к буксировке судна в ближайший порт.

Видео: Associated Press

У круизного лайнера Viking Sky накануне отказали двигатели, позднее экипаж смог запустить один из них и встать на якорь в 2 км от берегов Норвегии. На борту находятся 1373 человека, из них четверо — граждане России. Впоследствии стало известно, что экипаж смог запустить три из четырех двигателей лайнера, судно дрейфует в районе норвежского города Молде. Людей эвакуируют с помощью вертолетов.

Теги: круизный лайнер, Норвегия, эвакуация
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