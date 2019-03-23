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Среди экипажа сломавшегося в Норвегии лайнера оказались трое россиян

Три члена экипажа круизного лайнера Vikings Sky, у которого отказали двигатели у западного побережья Норвегии, — россияне. Об этом говорится в сообщении посольства России в Норвегии в Facebook.

В комментарии отмечается, что лайнер шел из города Тромсе в Ставангер (оба — Норвегия). По данным дипломатов, среди пассажиров российских граждан нет.

Общество
В Норвегии объявили об эвакуации 1300 человек с круизного лайнера

Из-за сильного шторма 23 марта у корабля перестали работать двигатели. Лайнер начал дрейфовать в сторону суши и послал сигнал бедствия, однако позднее экипажу удалось запустить один из двигателей и встать на якорь примерно в 2 км от берега. На судне находятся около 1300 человек, из-за тяжелых погодных условий людей эвакуируют вертолетами.

Теги: Норвегия, круизный лайнер, отказ двигателя
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