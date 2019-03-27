Дворкович в поручительстве за Абызова назвал его эффективным управленцем

Дворкович в поручительстве за Абызова назвал его эффективным управленцем

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович на заседании Басманного суда 27 марта выступил поручителем экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова, передает корреспондент РБК.

На суде по мере пресечения бывшему министру Дворкович назвал Абызова «эффективным управленцем» и подчеркнул, что знает его «более 10 лет как честного и уважаемого человека».

Адвокат экс-министра Руслан Кожура назвал среди поручителей Абызова также: