Задержание Абызова , 17:57
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Дворкович в поручительстве за Абызова назвал его эффективным управленцем
Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович на заседании Басманного суда 27 марта выступил поручителем экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова, передает корреспондент РБК.
На суде по мере пресечения бывшему министру Дворкович назвал Абызова «эффективным управленцем» и подчеркнул, что знает его «более 10 лет как честного и уважаемого человека».
Адвокат экс-министра Руслан Кожура назвал среди поручителей Абызова также:
- Главу «Роснано» Анатолия Чубайса. который указал, что знал Абызова по РАО «ЕЭС», а отрасль коренным образом изменилась благодаря его работе;
- Экс-главу администрации президента Александра Волошина, который написал, что знает Абызова более 20 лет как честного и порядочного человека;
- Учредителя благотворительного фонда «Вера» Анну (Нюту) Федермессер;
- Попечителя фонда «Дети-Бабочки», актрису Ксению Раппопорт;
- Учредителя фонда «Подари жизнь», актрису Чулпан Хаматову;
- Бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева, замглавы ВЭБ Наталью Тимакову;
- Председателя совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Романа Троценко, который не только поручился за Абызова, но и выразил готовность внести залог за него;