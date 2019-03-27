Суду предложили отпустить Абызова под залог в 1 млрд руб.

Адвокат экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова Сергей Дрозда попросил Басманный суд, где рассматривается вопрос об избрании бывшему министру меры пресечения, поместить его подзащитного под домашний арест либо отпустить под залог в 1 млрд руб., передает корреспондент РБК.

​Ранее Следственный комитет выступил с ходатайством о заключении обвиняемого в хищении 4 млрд руб. Абызова под стражу.

По словам Дрозды, следствием ​не доказано, что Абызов может скрыться. Другой адвокат экс-министра Руслан Кожура подчеркнул, что столь серьезное ограничение, как арест, должно происходить по чрезвычайным обстоятельствам, которых в данном случае защита не видит.

​Сам Абызов также попросил суд избрать меру пресечения, которая позволит ему общаться с семьей, заботиться о престарелой матери и троих несовершеннолетних детях.