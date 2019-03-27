Избрание меры пресечения экс-министру Михаилу Абызову. Онлайн-трансляция

Абызов в зале. Он знакомится с материалами дела. Вместе с ним в зале его адвокаты: Александр Аснис, Сергей Дрозда, Руслан Кожура и Алексей Кирсанов. Трое первых известны как адвокаты председателя правления ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова. Кирсанов защищал бизнесмена Дмитрия Михальченко, который в декабре 2018 года получил почти пять лет за контрабанду элитного алкоголя.

Царские откаты: что известно о хищении средств при ремонте палат Кремля

Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)





