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Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,44%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Избрание меры пресечения экс-министру Михаилу Абызову. Онлайн-трансляция

Басманный суд примет решение о мере пресечения для бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова. О его задержании стало известно во вторник 26 марта. РБК ведет текстовую трансляцию с судебного заседания
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
16:27

Абызов в зале. Он знакомится с материалами дела. Вместе с ним в зале его адвокаты: Александр Аснис, Сергей Дрозда, Руслан Кожура и Алексей Кирсанов. Трое первых известны как адвокаты председателя правления ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова. Кирсанов защищал бизнесмена Дмитрия Михальченко, который в декабре 2018 года получил почти пять лет за контрабанду элитного алкоголя.

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Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)



 

16:25
В зал начали пускать операторов и фотографов для протокольной съемки.
15:54
Обвиняемые доставлены в суд.
15:02

Напоминаем, кто такой Михаил Абызов.

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14:58
Тай также заявил, что с момента отставки из правительства Абызов постоянно проживал в России, периодически выезжая в командировки.
14:36
Как заявил РБК адвокат Абызова Юлий Тай, его подзащитный был задержан у себя дома ​в поселке Жуковка Одинцовского района Подмосковья утром, 26 марта. «Все слухи о том, что это произошло на трапе самолета или где-то еще, не соответствуют действительности. Сейчас он живет в Московской области и в Москве», — рассказал другой адвокат экс-министра Александр Аснис.
14:31

В Басманном суде очень людно. «Поддержать как друг и общественный деятель» Абызова пришла ​учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Фото: Маргарита Алехина / РБК

10:59
Дмитрия Медведева проинформировали о задержании Абызова, сообщили в пресс-службе кабмина. Владимир Путин знал о разработке дела заранее.
10:59
Михаил Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Эту должность ликвидировали после реформы кабмина.
10:57
Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по чч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Бывшему чиновнику предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве. Сам Абызов отказался признать свою вину. По версии следствия, преступления совершались в период с 2011 по 2014 год: Абызов с соучастниками похитили 4 млрд руб. у энергетических компаний и вывели эти средства за рубеж.
10:56
О задержании Абызова стало известно 26 марта. Как сообщили источники РБК, его задержали в Москве, куда он прилетел на день рождения бывшего коллеги.
10:53
РБК начинает текстовую трансляцию из Басманного суда, где решится вопрос о мере пресечения для экс-министра Михаила Абызова.
Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова, Маргарита Алехина
Теги: Михаил Абызов
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