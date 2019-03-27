Избрание меры пресечения экс-министру Михаилу Абызову. Онлайн-трансляция

Басманный суд примет решение о мере пресечения для бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова. О его задержании стало известно во вторник 26 марта. РБК ведет текстовую трансляцию с судебного заседания
Абызов в зале. Он знакомится с материалами дела. Вместе с ним в зале его адвокаты: Александр Аснис, Сергей Дрозда, Руслан Кожура и Алексей Кирсанов. Трое первых известны как адвокаты председателя правления ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова. Кирсанов защищал бизнесмена Дмитрия Михальченко, который в декабре 2018 года получил почти пять лет за контрабанду элитного алкоголя.
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Напоминаем, кто такой Михаил Абызов.
В Басманном суде очень людно. «Поддержать как друг и общественный деятель» Абызова пришла учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.