Леонид Меламед и Нюта Федермессер назвали себя поручителями Абызова

Леонид Меламед и Нюта Федермессер назвали себя поручителями Абызова

Экс-глава «Роснано» Леонид Меламед и учредитель благотворительного фонда «Вера» Анна (Нюта) Федермессер назвали себя поручителями задержанного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает корреспондент РБК.​

Якобы в таком качестве они приехали на заседание Басманного суда, где в среду, 27 марта, проходит заседание об избрании меры пресечения Абызову.

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Как писал Forbes, Меламед, занимая должность зампреда РАО «ЕЭС», вместе с Абызовым, также работавшим в компании, контролировал «Новосибирскэнерго».