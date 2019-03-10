СК опубликовал видео из квартиры брошенной в Москве истощенной девочки

Следственный комитет России опубликовал видеокадры осмотра квартиры на севере Москвы, откуда была спасена брошенная пятилетняя девочка с признаками анорексии. Запись размещена в видеохостинге YouTube в аккаунте ведомства.

На кадрах видно, что квартира, где проживала девочка, завалена большим количеством мусора, игрушек, немытой посудой, а также сломанной техникой. Со стен квартиры сорваны обои, а мебель покрыта пылью и грязью.

В воскресенье, 10 марта, следователи сообщили о задержании в Москве матери истощенной девочки. Пятилетнюю девочку, у которой отсутствуют социальные навыки, обнаружили в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе. Следствие полагает, что мать девочки не появлялась в квартире несколько дней, а плач ребенка услышали соседи и вызвали спасателей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В настоящее время ребенка поместили в реанимацию московской больницы, а ее мать находится в отделении полиции.