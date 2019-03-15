Омбудсмен сообщила о найденных родственниках брошенной в квартире девочки

У пятилетней девочки, которую нашли в заброшенной квартире в Москве, есть тетя, которая заявила о желании забрать ребенка к себе в семью. Об этом в Facebook написала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, прокуроры вышли в суд с иском о лишении матери девочки родительских прав. Омбудсмен подчеркнула, что решение о дальнейшей судьбе ребенка примут органы опеки и попечительства «после принятия процессуальных решений правоохранительными органами».

Кузнецова также рассказала, что после того как она навестила ребенка в больнице, девочка начала говорить: «Люба шепотом стала произносить слова: «огурец», «сок» и еще несколько слов».

Девочку нашли в заваленной мусором квартире в одном из домов на Ленинградском шоссе 10 марта. Как выяснило следствие, у ребенка отсутствуют социальные навыки и наблюдаются признаки анорексии. Кроме того, на ее шее обнаружили вросшее в кожу украшение. СК сообщил, что мать ребенка несколько дней не появлялась дома, а соседи вызвали спасателей после того, как услышали плач девочки.