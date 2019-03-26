Овечкин и «Кэпиталз» на приеме в Белом доме вручили Трампу золотую клюшку

Овечкин и «Кэпиталз» на приеме в Белом доме вручили Трампу золотую клюшку

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» во главе с капитаном Александром Овечкиным на приеме в Белом доме вручили президенту США Дональду Трампу именную золотую клюшку. Об этом сообщил куратор Зала славы НХЛ Филип Причард в Twitter.

«Взгляните на золотую клюшку, которая была подарена президенту от «Кэпиталз» сегодня. Довольно круто», — написал он, прикрепив к записи фотографию подарка.

25 марта Дональд Трамп принял в своей резиденции победителей прошлогоднего Кубка Стэнли — «Вашингтон Кэпиталз». Во время общения глава государства заявил, что у команды есть большие шансы повторить свой успех в нынешнем сезоне.