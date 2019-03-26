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CVS Health $88 (+59,36%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Овечкин и «Кэпиталз» на приеме в Белом доме вручили Трампу золотую клюшку

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» во главе с капитаном Александром Овечкиным на приеме в Белом доме вручили президенту США Дональду Трампу именную золотую клюшку. Об этом сообщил куратор Зала славы НХЛ Филип Причард в Twitter.

«Взгляните на золотую клюшку, которая была подарена президенту от «Кэпиталз» сегодня. Довольно круто», — написал он, прикрепив к записи фотографию подарка.

25 марта Дональд Трамп принял в своей резиденции победителей прошлогоднего Кубка Стэнли — «Вашингтон Кэпиталз». Во время общения глава государства заявил, что у команды есть большие шансы повторить свой успех в нынешнем сезоне.

Фотогалерея 
Встреча Трампа с Овечкиным и «Кэпиталз» в Белом доме. Фоторепортаж

Также Трамп заявил, что он является поклонником российского игрока столичной команды Александра Овечкина, который был признан самым ценным игроком плей-офф. В свою очередь Овечкин сказал, что для всей команды встреча с президентом — это большая честь.

«Вашингтон Кэпиталз» стали обладателями Кубка Стэнли в июне прошлого года. Подобного успеха команде удалось добиться впервые в истории. В финале плей-офф они одолели в пяти матчах «Вегас Голден Найтс», которые проводили первый сезон в НХЛ.

Теги: Александр Овечкин, Дональд Трамп, подарок, Кубок Стэнли
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