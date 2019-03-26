Трамп назвал себя и дочь Иванку фанатами хоккеиста Овечкина

Президент США Дональд Трамп назвал себя поклонником российского хоккеиста Александра Овечкина, который присутствовал в Белом доме в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals). Трансляцию показали на телеканале C-Span.

«У меня нет выбора, кроме как быть его фанатом, потому что он нечто особенное. Посмотрите на эти руки», — сказал он.

Президент отметил, что является поклонником хоккея и «Вашингтон Кэпиталз». Он добавил, что его дочь Иванка Трамп также является «другом и большим фанатом» Овечкина.

В начале июня 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли. Они победили команду «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признало Овечкина самым ценным игроком плей-офф. Трамп отмечал, что игра хоккеиста была «блистательной», а также назвал его «суперзвездой».