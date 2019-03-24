Эрдоган предложил обсудить вопрос Голанских высот на Генассамблее ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что тему признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами необходимо вынести на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН. Об этом турецкий лидер заявил в эфире телеканала TGRT.

«ООН уже приняла окончательное решение по этому вопросу. Я собираюсь встретиться с Трампом и сказать ему, что он совершает большую ошибку, предлагая Голанские высоты Нетаньяху на золотом подносе в качестве подарка к выборам», — сказал Эрдоган.

По его словам, решение американского президента может угрожать миру во всем мире.

«Мы перенесем тему Голанских высот в ООН. Невозможно, чтобы Генассамблея ООН одобрила это (признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами – ред.)», — добавил турецкий президент.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, подчеркнув, что эта территория имеет «стратегическое значение и важна в плане безопасности» для Израиля.

Турецкий лидер осудил это решение. Он отмечал, что заявление Трампа провоцирует новый виток напряженности на Ближнем Востоке, а также подчеркнул, что исламские страны не допустят «узаконивания оккупации Голанских высот».

Голанские высоты являлись частью Сирии до Шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Израиль занял две трети территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, согласно которому Голаны относятся к израильской юрисдикции. Совет Безопасности ООН счел это аннексией.