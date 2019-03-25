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Политика ,  
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Дамаск счел решение Трампа по Голанам «вопиющей агрессией»

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля — «вопиющая агрессия» в отношении суверенитета Сирии. Такую позицию выразил МИД Сирии, пишут местное агентство SANA и Associated Press.

В ведомстве подчеркнули, что США «закрыли глаза» на реакцию международного сообщества, которое осудило их решение, и продемонстрировали «высочайший уровень презрения» к международным законам. Таким образом Соединенные Штаты стали «главным врагом» арабов, заключили в МИД. «Не важно, сколько лет прошло, это не отменяет того факта, что Голаны — оккупированная сирийская территория», — цитирует Reuters ​главу министерства Валида Муаллема.

Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

25 марта Трамп подписал указ, который официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он сделал это в начале встречи с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. Впервые о своем намерении президент объявил 21 марта. Госсекретарь Майк Помпео пояснял, что решение Трампа является «признанием реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности» и не нарушает резолюции Совбеза ООН.

Политика
Что изменит решение Трампа признать Голанские высоты израильскими

Трампа не поддержали в Британии, ЕС и ООН, уточнив, что Израиль незаконно аннексировал Голаны. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что действия Трампа игнорируют международные правила и могут привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке.

Теги: Дамаск, Голанские высоты, Дональд Трамп
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