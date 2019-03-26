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Британские парламентарии поддержали идею голосования по вариантам Brexit

Палата общин парламента Великобритании выступила за то, чтобы провести серию голосований по вариантам действий при выходе страны из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Инициатива исходила от члена Консервативной партии Оливера Летвина. Его предложение поддержали 329 человек, а против высказались 302 парламентария. Парламент, в частности, будет голосовать по вопросу сделки с ЕС.

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Ранее источники издания The Guardian сообщали, что заявления об отставке подали замглавы МИД Британии Алистер Берг и замглавы Минздрава Стив Брайн. По данным собеседников, причиной стало несогласие с политикой правительства по Brexit. В отставку также подал министр по делам бизнеса и промышленности страны Ричард Харрингтон.

При этом агентство Reurers писало, что премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент проголосует за ее сделку с Евросоюзом по Brexit.

Теги: Великобритания, Brexit, Евросоюз
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