Reuters узнал об обещании Мэй уйти в отставку в случае одобрения Brexit

Reuters узнал об обещании Мэй уйти в отставку в случае одобрения Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент проголосует за ее сделку с ЕС по Brexit. Об этом рассказал политический обозреватель Роберт Пестон агентству Reuters.

«Мне достоверно известно, что Тереза Мэй сказала Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рису Моггу, Дэвиду Дэвису и другим в своем загородном доме Chequers, что она уйдет, если они проголосуют за ее сделку», — рассказал Пестон.

Ранее The Sunday Times узнала, что кабинет британского премьер-министра готовит против Терезы Мэй «заговор» с целью отстранения ее от власти. В качестве возможных преемников газета назвала министра иностранных дел Британии Джереми Ханта, одного из основных сторонников Brexit, министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкла Гоува и канцлера герцогства Ланкастерского Дэвида Лидингтона. По меньшей мере шесть высокопоставленных министров хотят, чтобы именно Лидингтон занял пост временно исполняющего обязанности премьера до официальных выборов.