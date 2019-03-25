Reuters узнал об обещании Мэй уйти в отставку в случае одобрения Brexit

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,31 -0,36 EUR Бирж. 72,80 -0,27 Brent 66,78 0,12% USD Нал. 64,96 64,00 EUR Нал. 73,47 72,40 USD ЦБ 64,50 0,73 EUR ЦБ 72,92 0,33 EUR/USD 1,1320 0,0024 BTC/USD Бирж. 4 030,90 -10,50 IMOEX 2 490,85 -0,07% RTSI 1 220,53 0,59% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
CVS Health $88 (+56,56%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+13,19%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (-0,13%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
CVS Health $88 (+56,56%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+13,19%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (-0,13%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 64,5 (+0,73) Quote, 12:16
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 72,92 (+0,33) Quote, 12:16
Бондарчук попросил освободить Серебренникова из-под домашнего ареста Общество, 15:41 Власти сообщили о снятии ограничений с «Якутии» на международные рейсы Общество, 15:40 Кадры в ретейле: как выстроить HR-стратегию Pro, 15:32 СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине Политика, 15:28 Как мода на здоровый образ жизни меняет рынок элитного жилья РБК и Элитная недвижимость, 15:15 Суд в Москве отклонил иск Росгвардии к комбинату «Дружба народов» Общество, 15:15 В Минкультуры предложили защитить эскпозиции в музеях «стоп-линией» Общество, 15:11 В Кремле заявили о разных подходах России и Украины к обмену заключенными Политика, 14:59 Учительница из Барнаула сообщила об увольнении из-за фотографий в соцсети Общество, 14:56 Как прошла гастрономическая выставка Pitti Taste во Флоренции Стиль, 14:54 «Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников Бизнес, 14:53 В чем разница между красивой, ухоженной и здоровой кожей РБК и Helena Rubinstein, 14:48 В Кремле рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию Политика, 14:32 Как выглядят интерьеры в стиле знаменитых картин Стиль, 14:31
Политика ,  
0 
Reuters узнал об обещании Мэй уйти в отставку в случае одобрения Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент проголосует за ее сделку с ЕС по Brexit. Об этом рассказал политический обозреватель Роберт Пестон агентству Reuters.

«Мне достоверно известно, что Тереза Мэй сказала Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рису Моггу, Дэвиду Дэвису и другим в своем загородном доме Chequers, что она уйдет, если они проголосуют за ее сделку», — рассказал Пестон.

Политика
Британский министр назвал последствия возможной отставки Мэй для Brexit

Ранее The Sunday Times узнала, что кабинет британского премьер-министра готовит против Терезы Мэй «заговор» с целью отстранения ее от власти. В качестве возможных преемников газета назвала министра иностранных дел Британии Джереми Ханта, одного из основных сторонников Brexit, министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкла Гоува и канцлера герцогства Ланкастерского Дэвида Лидингтона. По меньшей мере шесть высокопоставленных министров хотят, чтобы именно Лидингтон занял пост временно исполняющего обязанности премьера до официальных выборов.

Общество
Организаторы заявили об 1 млн участников марша за референдум по Brexit

По словам министра финансов Соединенного Королевства Филипа Хаммонда, отставка Мэй не решит проблем с выходом страны из Евросоюза. «Говорить о смене игроков в управлении, честно говоря, в настоящее время было бы самоубийственно. Речь идет о будущем страны», — заключил он.

Brexit был назначен на 29 марта. Однако 20 марта Тереза Мэй попросила Евросоюз перенести его на 30 июня. ЕС поставил Лондону два крайних срока: если парламент даст согласие на условия соглашения с Брюсселем, то Brexit должен будет состояться до 22 мая, если нет — до 12 апреля.

Теги: Brexit, Тереза Мэй
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter