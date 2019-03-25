Во Франции пожаловались на Facebook из-за видео стрельбы в Крайстчёрче

Во Франции пожаловались на Facebook из-за видео стрельбы в Крайстчёрче

Во Франции Совет мусульман подал жалобу на Facebook и YouTube из-за распространения видео нападения на мечети в новозеландском Крайстчёрче. Об этом сообщает Reuters.

Жалоба была подана в связи с тем, что компании распространили материалы, которые «могут спровоцировать терроризм и нанести ущерб человеческому достоинству».

Ранее стало известно, что Facebook в первые 24 часа после инцидента удалила не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в мечетях Новой Зеландии. При этом 1,2 млн из них были заблокированы на станции загрузки.

15 марта в Новой Зеландии неизвестные открыли стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линвуд. Власти назвали произошедшее терактом. В результате погибли 50 человек, десятки пострадали. В связи с произошедшим были задержаны три человека, двоих из которых впоследствии отпустили. Австралийца Брентона Тарранта арестовали, власти Новой Зеландии пообещали ему пожизненный срок.