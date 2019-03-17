В Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

В Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

Администрация Facebook за сутки удалила не менее 1,5 млн размещенных в социальной сети видеозаписей, на которых запечатлен теракт в двух мечетях Новой Зеландии. Об этом говорится в заявлении официального представителя соцсети Мии Гарлик, опубликованном в Twitter.

Как отметила Гарлик, в Facebook «за первые 24 часа» после инцидента «по всему миру» всего удалили 1,5 млн видеозаписей нападения, из них 1,2 млн были заблокированы на стадии загрузки.

«Мы продолжаем работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент», — добавила она, подчеркнув, что ​также блокируются «отредактированные версии видео, на которых не показаны сцены насилия».

Гарлик пояснила, что видеозаписи удаляют из уважения к пострадавшим и потерявшим близких при теракте людям.