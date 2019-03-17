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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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В Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

Администрация Facebook за сутки удалила не менее 1,5 млн размещенных в социальной сети видеозаписей, на которых запечатлен теракт в двух мечетях Новой Зеландии. Об этом говорится в заявлении официального представителя соцсети Мии Гарлик, опубликованном в Twitter.

Как отметила Гарлик, в Facebook «за первые 24 часа» после инцидента «по всему миру» всего удалили 1,5 млн видеозаписей нападения, из них 1,2 млн были заблокированы на стадии загрузки.

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«Мы продолжаем работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент», — добавила она, подчеркнув, что ​также блокируются «отредактированные версии видео, на которых не показаны сцены насилия».

Гарлик пояснила, что видеозаписи удаляют из уважения к пострадавшим и потерявшим близких при теракте людям.

Фотогалерея 
Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж
​​

Facebook, YouTube и Twitter начали борьбу с распространением кадров террористической атаки еще 15 марта, передает CNN. Так, на Facebook было опубликовано видео, которое длилось почти 17 минут и которое показывало боевика, вошедшего в мечеть и открывшего огонь. По словам Гарлик, полиция Новой Зеландии предупредила администрацию соцсети о данном видео, которое было оперативно удалено. Также были заблокированы аккаунты предполагаемого стрелка в Facebook и Instagram.

Вооруженная атака на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч произошла в 15 марта. В результате теракта, по последним данным, погибли 49 человек, еще десятки получили ранения. По подозрению в совершении преступления задержаны трое человек, включая гражданина Австралии.
 

Теги: Facebook, удаление, видеозаписи, теракт, Новая Зеландия
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