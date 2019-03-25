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Крушение Boeing в Донбассе ,   Сделано для агрегаторов 
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Экс-сотрудник СБУ назвал имена «причастных» к крушению Boeing в Донбассе

К крушению самолета Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году причастны власти Украины, в том числе нынешний замглавы администрации президента Петра Порошенко Валерий Кондратюк. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает «РИА Новости».

По его словам, помимо Кондратюка к катастрофе имеет отношение начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Курбатов. При этом Прозоров подчеркнул, что это его «личное убеждение», которое «подтверждается информацией».

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Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбы

В качестве доводов к своим словам он указал на «феноменально быструю реакцию украинского руководства», в частности, пресс-службы президента Порошенко, а также напомнил, что воздушное пространство над опасным регионом не было закрыто.

25 марта на пресс-конференции, организованной МИА «Россия Сегодня», Прозоров объявил, что он был сотрудником СБУ в 1999–2018 годах, но после событий на майдане «по идеологическим мотивам» начал передавать информацию России. Прозоров в том числе рассказал о «тайных тюрьмах» на Украине.

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В СБУ подтвердили, что Прозоров работал в штабе антитеррористического центра ведомства, однако отметили, что он был уволен за употребление алкоголя на рабочем месте и «дискредитацию звания офицера».

Самолет Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года над Донбассом. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.

Теги: Boeing, Донбасс, СБУ
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